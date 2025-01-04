أستون فيلا يفوز على ليستر سيتي بهدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الفوز على نظيره ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد فيلا بارك ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة أستون فيلا وليستر سيتي

وبدأت أحداث مباراة أستون فيلا وليستر سيتي برتم هادئ نسبيا وتعرض ماكجين للإصابة في الدقيقة 19 صنع جاكوب رمزي وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل روس باركلي الهدف الأول في الدقيقة 58.

وتعرض فيسترجارد للإصابة في الدقيقة 63 وعادل ستيفي مافيديدي النتيجة لليستر سيتي في الدقيقة 64 وسجل ليون بايلي الهدف الثاني لأستون في الدقيقة 77 صنع ماتسين وحاول ليستر التعادل لكنه لم ينجح وانتهت المباراة 2/1.