كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان بث مباشر - 11 يناير 2025

مواعيد مبارايات اليوم السبت

في يوم السبت 11 يناير 2025، يترقب عشاق كرة القدم مباراة هامة بين النادي الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا. المباراة تأتي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات، وهي مصيرية بالنسبة للأهلي في سعيه للتأهل إلى ربع نهائي البطولة. في هذا التقرير، نستعرض معكم كيفية مشاهدة المباراة بث مباشر، إلى جانب جدول أبرز المباريات لهذا اليوم في مختلف البطولات المحلية والدولية.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

من المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي واستاد أبيدجان يوم السبت 11 يناير 2025، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت السعودية. المباراة ستقام على ملعب استاد أبيدجان في كوت ديفوار، وهي واحدة من المباريات الهامة في مسيرة الأهلي نحو التأهل إلى الأدوار المتقدمة في دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان

تعد مجموعة قنوات "بي إن سبورت" هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيتم بث المباراة عبر قناة "bein sport 6 hd" التابعة للمجموعة، حيث تقدم تغطية مميزة وحصرية لجميع المباريات الكبرى في البطولات القارية.

كيفية مشاهدة المباراة بث مباشر

يمكنك متابعة المباراة عبر الاشتراك في تطبيق TOD TV، وهو التطبيق الخاص بقنوات بي إن سبورت، الذي يوفر لك البث المباشر للمباريات المختلفة في الدوري الإسباني، الدوري الفرنسي، الدوري الألماني ودوري أبطال إفريقيا. كما يُمكنك متابعة المباراة على شاشة التلفاز من خلال قنوات bein sport 6 hd، التي تقدم تغطية شاملة ودقيقة للمباراة.

جدول مباريات السبت 11 يناير 2025

اليوم يعد يومًا حافلًا بالمباريات في العديد من البطولات الأوروبية والعربية، حيث تستمر منافسات دوري روشن السعودي، ويشمل الجدول المباريات التالية:

دوري روشن السعودي:

العروبة ضد الهلال

الفيحاء ضد الاتحاد

الدوري الإسباني (لا ليجا):

مباريات في الدوري الإسباني ستتضمن لقاءات مثيرة بين فرق كبيرة.

الدوري الإيطالي:

مباريات في الدوري الإيطالي تشمل فرقًا من القمة.

الدوري الفرنسي:

مباريات في الدوري الفرنسي ستستمر، حيث يتابع الجماهير الفرق المتنافسة.

دوري أبطال إفريقيا:

الأهلي ضد استاد أبيدجان (كما ذكرنا أعلاه).

موقف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتواجد في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ويواجه استاد أبيدجان في مباراة حاسمة من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى ربع نهائي البطولة. على الرغم من أن الأهلي يعد المرشح الأوفر حظًا للفوز، إلا أن استاد أبيدجان سيبذل قصارى جهده لتقديم مفاجأة وتعديل وضعه في المجموعة.

توقعات المباراة

المباراة ستكون شديدة الإثارة نظرًا لأهمية النقاط الثلاث لكلا الفريقين. الأهلي يسعى لتأكيد تأهله للدور المقبل، بينما سيسعى فريق استاد أبيدجان لتحقيق مفاجأة تعيد له الأمل في التأهل.

لا شك أن مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان هي واحدة من المباريات المثيرة في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم. يمكن لعشاق الكرة متابعة المباراة بسهولة عبر القنوات الناقلة وتطبيق TOD TV. تأمل جماهير الأهلي في مشاهدة فريقها يحقق فوزًا حاسمًا في هذه المباراة المهمة.