آخر تطورات صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

أبلغ المهاجم المصري عمر مرموش إدارة ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الانتقالات الحالية والانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي.

جوارديولا يأمل في ضم مرموش في الميركاتو الحالي

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن إدارة السيتي أتمت الاتفاق مع مرموش على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، للانضمام إلى صفوف الفريق في يناير الجاري.

وأضاف، أن مرموش نال إشادة الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتيزنز، ويرى فى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا البديل المناسب للمهاجم الأرجنتيني جولييان ألفاريز، والذي رحل عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

وأكد فابريزيو، أن إدارة فرانكفورت تلقت عرضًا شفهيًا من جانب السيتي للحصول على خدمات مرموش.

وأوضح، أن مسئولي النادي الإنجليزي يأملوا في إنهاء صفقة انضمام المهاجم المصري إلى صفوف الفريق، بشكل رسمي خلال الأسبوع القادم.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى أن الأمور المالية هي العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة، فالنادي الألماني يرغب في بيع مرموش مقابل 60 مليون يورو على الأقل، وهو ما لم يصل إليه مانشستر سيتي حتى الآن.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة، من 20 مباراة.

وانضم مرموش صيف 2023، إلى صفوف فرانكفورت قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

وشارك المهاجم المصري، مع آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم في 24 مباراة، أحرز خلالها 18 هدفا، وصنع 11 تمريرة حاسمة.

