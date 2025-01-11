الزمالك بالزي الأبيض التقليدي أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

عٌقد في الثانية ظهر اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى القميص الرمادي والشورت الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق بلاك بولز زيه باللون الأزرق الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي بطل موزمبيق، بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

