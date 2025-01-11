عاجل.. تشكيل الأهلي أمام استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره ستاد أبيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه لهذه المواجهة:-

حراسة المرمى ؛محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر أن الأهلي قد تفوق على ستاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين.