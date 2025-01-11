عاجل.. تشكيل الأهلي أمام استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره ستاد أبيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه لهذه المواجهة:-

حراسة المرمى ؛محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

txt

موعد مباراة الأهلي وستاد ابيدجان في دوري أبطال إفريقيا

txt

تشكيل مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر أن الأهلي قد تفوق على ستاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين.

الأهلي تشكيل الأهلي استاد أبيدجان دوري أبطال أفريقيا تشكيل الأهلي أمام استاد أبيدجان

مواد متعلقة

مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD