عاجل.. تشكيل بيراميدز في مواجهة ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

تشكيل بيراميدز في مواجهة ساجرادا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

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بيراميدز ينهي تحضيراته لمواجهة ساجرادا

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة ساجرادا وبيراميدز

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - طارق علاء - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

بيراميدز ساجرادا بيراميدز وساجرادا دوري أبطال أفريقيا تشكيل بيراميدز في مواجهة ساجرادا
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