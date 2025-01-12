جوارديولا عن لاعب الهاتريك: يمكنه تقديم أداء أفضل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته الفائقة لرؤية جيمس مكاتي يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الفوز الساحق لفريقه على سالفورد 8 /0، مساء السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي، واصفا اللاعب الشاب بأنه "مميز وموهوب".

جوارديولا عن لاعب الهاتريك: يمكنه تقديم أداء أفضل

وحصل مكاتي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله لهاتريك في الشوط الثاني.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله "إنه لاعب مميز وموهوب".

وأضاف: "الجيل الذي ينتمي إليه مورجان روجرز وكول بالمر وليام ديلاپ وروميو لافيا وجيدون سانشو. كل هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون بشكل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز.. كان لاعبا أساسيا هناك وقائدا وهو من مشجعي مانشستر سيتي".

وأكد جوارديولا "لن أنكر مدى سعادتي، ليس من السهل تسجيل هاتريك لكنه يمكنه اللعب بشكل أفضل، الشوط الأول لم يكن أفضل أداء له وعليه تحسين ذلك".

وأشار المدرب الإسباني "لكنه شخص استثنائي ولديه موهبة خاصة، عندما يلعب بالقرب من الخصم، لديه إحساس غير عادي بالهدف، أخلاقيات العمل لديه لا تصدق وهو لاعب لديه الكثير من الحماس".

 

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