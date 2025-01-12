طارق مصطفى: الزمالك تأخر في بيع زيزو.. والتجديد له سيزيد الأزمات داخل غرفة الملابس
انتقد طارق مصطفى المدير الفني لنادي البنك الأهلي، تأخر مجلس إدارة الزمالك في التجديد لـ أحمد سيد زيزو، أو حتى بيعه خلال الفترة الماضية.
طارق مصطفى: الزمالك تأخر في بيع زيزو
وقال طارق مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: زيزو من أفضل اللاعبين ويتميز بالثبات على مستواه في فترة كبيرة، والزمالك تأخر في بيع زيزو.
وتابع المدير الفني للبنك الأهلي: الزمالك ينظر لمصحلته أولا ومن ثم مصلحة اللاعب، ولو كنت في الزمالك وجاء عرض لبيع زيزو مقابل 7 ملايين دولار لوافقت على رحيله.
وأكمل طارق مصطفى: التجديد لزيزو سيخلق أزمة في غرفة ملابس الزمالك، خاصة إذا كان بمبلغ كبير فسيكون هناك عدم عدالة في الغرفة.