تعرف على تشكيل المصري لمباراة انيمبا بالكونفيدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى،  أحمد عيد،  محمد هاشم، خالد صبحي  ، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة،  سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  فخر الدين بن يوسف،  خالد الغندور  ، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري،  محمد مخلوف، أحمد القرموطي، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم،  بابا بادجي.

ومن المقرر ان تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات بين ان سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة.
 

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