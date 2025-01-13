خاص| هيرمانشتات الروماني لـ "الفجر الرياضي": لم يصل لنا أي عروض من الأهلي لضم يانيس ستويكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يواصل مسؤولي النادي الأهلي البحث عن العديد من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم الأندية بنسختها الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم عرض العديد من الأسماء في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية لتدعيم مركز خط هجوم الشياطين الحمر في الموسم الحالي، خاصة مع اقتراب رحيل محمود عبد المنعم كهربا.

- حقيقة مفاوضات الأهلي ويانيس ستويكا

وتداولت الصحف المصرية مؤخرا عن وجود اهتمام من جانب مسؤولي النادي الأهلي لضم موهبة رومانية مميزة وهو يانيس ستويكا، نجم نادي هيرمانشتات الذي ينشط في الدوري الروماني.

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ويتميز ستويكا بسرعة ومهارة مميزة لفتت أنظار العديد من الأندية في مختلف الدوريات الأوروبية، حيث يسمونه بـ "مبابي رومانيا".

وتواصل الفجر الرياضي مع دانييل نيكولاي رئيس نادي هيرمانشتات الروماني للتأكد من حقيقة مفاوضات إدارة المارد الأحمر لضم اللاعب في ميركاتو يناير.

وأكد رئيس النادي الروماني في تصريحات خاصة لـ "الفجر":" لقد أجرينا الكثير من المناقشات حول مستقبل إيانيس ولكن في الوقت الحالي لم نتلق عرضًا رسميًا من بلدكم".

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