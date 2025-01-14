فوز المرج وبهتيم و تعادل القناطر وهزيمة بطا بالقسم الثالث

فوز المرج وبهتيم وتعادل القناطر وهزيمة بطا بالقسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اختتمت اليوم الثلاثاء، منافسات الأسبوع السادس عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.

حيث حقق المرج بقيادة محمد شعراوي انتصارًا هاما على مدينة نصر، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمد حسن (توتا) في الدقيقة 84 وسط مدافعي الضيوف من عرضية اللاعب اسلام التتش.

و خسر طوخ على ملعبه امام قليوب، بهدفين دون مقابل، سجل أهداف المباراة كلًا من عمر شبل وحسن عيسي.

إما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:

بطا 1-3 الطيران 
القناطر الخيرية 0-0 النصر للتصدير 
المطرية 0-0 إسكو
القومي 0-0 سبورتنج كاسل
رع 0-0 قها
بهتيم 4-1 ليفيلز

بينما حصل فريق هليوبوليس على راحة هذا الأسبوع

ترتيب المجموعة السادسة

1- القناطر الخيرية 30 نقطة 
2- قليوب 30 نقطة
3- هليوبوليس 28 نقطة 
4- رع 22 نقطة
5- ليفيلز 22 نقطة 
6- الطيران 21 نقطة 
7- المرج 19 نقطة 
8- بهتيم 17 نقطة 
9- مدينة نصر 17 نقطة
10ـ  المطرية 17 نقطة 
11- قها 16 نقطة 
12- إسكو 15 نقطة 
13- بطا 14 نقطة 
14- طوخ 12 نقطة 
15- النصر للتصدير 10 نقاط 
16- سبورتنج كاسل 7 نقاط 
17- القومي 5 نقاط

قتا بطا المرج بهتيم القسم الثالث

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