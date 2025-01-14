فوز المرج وبهتيم وتعادل القناطر وهزيمة بطا بالقسم الثالث

فوز المرج وبهتيم و تعادل القناطر وهزيمة بطا بالقسم الثالث

اختتمت اليوم الثلاثاء، منافسات الأسبوع السادس عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.

حيث حقق المرج بقيادة محمد شعراوي انتصارًا هاما على مدينة نصر، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمد حسن (توتا) في الدقيقة 84 وسط مدافعي الضيوف من عرضية اللاعب اسلام التتش.

و خسر طوخ على ملعبه امام قليوب، بهدفين دون مقابل، سجل أهداف المباراة كلًا من عمر شبل وحسن عيسي.

إما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:

بطا 1-3 الطيران

القناطر الخيرية 0-0 النصر للتصدير

المطرية 0-0 إسكو

القومي 0-0 سبورتنج كاسل

رع 0-0 قها

بهتيم 4-1 ليفيلز

بينما حصل فريق هليوبوليس على راحة هذا الأسبوع

ترتيب المجموعة السادسة

1- القناطر الخيرية 30 نقطة

2- قليوب 30 نقطة

3- هليوبوليس 28 نقطة

4- رع 22 نقطة

5- ليفيلز 22 نقطة

6- الطيران 21 نقطة

7- المرج 19 نقطة

8- بهتيم 17 نقطة

9- مدينة نصر 17 نقطة

10ـ المطرية 17 نقطة

11- قها 16 نقطة

12- إسكو 15 نقطة

13- بطا 14 نقطة

14- طوخ 12 نقطة

15- النصر للتصدير 10 نقاط

16- سبورتنج كاسل 7 نقاط

17- القومي 5 نقاط