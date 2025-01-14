فوز المرج وبهتيم و تعادل القناطر وهزيمة بطا بالقسم الثالث
فوز المرج وبهتيم وتعادل القناطر وهزيمة بطا بالقسم الثالث
اختتمت اليوم الثلاثاء، منافسات الأسبوع السادس عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.
حيث حقق المرج بقيادة محمد شعراوي انتصارًا هاما على مدينة نصر، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمد حسن (توتا) في الدقيقة 84 وسط مدافعي الضيوف من عرضية اللاعب اسلام التتش.
و خسر طوخ على ملعبه امام قليوب، بهدفين دون مقابل، سجل أهداف المباراة كلًا من عمر شبل وحسن عيسي.
إما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:
بطا 1-3 الطيران
القناطر الخيرية 0-0 النصر للتصدير
المطرية 0-0 إسكو
القومي 0-0 سبورتنج كاسل
رع 0-0 قها
بهتيم 4-1 ليفيلز
بينما حصل فريق هليوبوليس على راحة هذا الأسبوع
ترتيب المجموعة السادسة
1- القناطر الخيرية 30 نقطة
2- قليوب 30 نقطة
3- هليوبوليس 28 نقطة
4- رع 22 نقطة
5- ليفيلز 22 نقطة
6- الطيران 21 نقطة
7- المرج 19 نقطة
8- بهتيم 17 نقطة
9- مدينة نصر 17 نقطة
10ـ المطرية 17 نقطة
11- قها 16 نقطة
12- إسكو 15 نقطة
13- بطا 14 نقطة
14- طوخ 12 نقطة
15- النصر للتصدير 10 نقاط
16- سبورتنج كاسل 7 نقاط
17- القومي 5 نقاط