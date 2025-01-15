عبد الجليل: قندوسي لم يُخطئ في كيان الأهلي.. ولو كنت موجودا لرفضت التفريط فيه

انتقد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، استغناء النادي الأهلي عن الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق بعد أزمته الأخيرة.

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: كيف يستغني الأهلي عن قندوسي وهو يبحث عن لاعبين، والأهلي يحاول تجديد الفريق لكن بالخطأ يرحل لاعبين ويأتي بلاعبين أقل جودة.

وأضاف عبد الجليل: لا يُمكن أن أنتصر دائما بمجموعة واحدة من اللاعبين، لأنهم قد يُنهكون، ورأينا هذا مع عدد كبير مثل حسين الشحات، ومن يضمن أنه لن يتكرر مع لاعب مثل إمام عاشور الذي قد يُنهك ويفقده الفريق خلال الموسم دون إمكانية وجود بديل.

وتابع نجم الأهلي السابق: لو كنت مكان الأهلي لتغاضيت عن بعض الأمور في أزمة قندوسي وأُعيده للفريق، وقندوسي لم يُخطئ في حق الكيان أو النادي وإنما في حق أحد الأشخاص، وكيف يُفرط فيه النادي وهو محتاج لصانع ألعاب مميز.

واختتم عبد الجليل: لو كنت مكان كولر لبدأت مباراة الجونة بالمهاجم الشاب سمير محمد للاستفادة منه ولمنحه الثقة.

