كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد ضد الأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر



اختار الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيواجه الأخدود، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود

يلتقي العميد مع ضيفه الأخدود، مساء اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 على ملعب "الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الأخدود

حراسة المرمي: رايكوفيتش

خط الدفاع: الشنقيطي، بيريرا، قادش، ميتاج

خط الوسط: الناشري، فابينيو، عوار

خط الهجوم: البيشي، بيرجوين، بنزيما

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في دوري روشن برصيد 37 نقطة، وبفارق الأهداف خلف الهلال، بينما يتواجد الرائد في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

وتنقل مباراة الاتحاد والأخدود عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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