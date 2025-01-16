دورتموند يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة فرانكفورت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 تجاوز نادي بوروسيا دورتموند موجة من الإعياء وبات جميع لاعبيه تقريبا على أهبة الاستعداد للمواجهة على ملعب اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث، غدا الجمعة بالدوري الألماني لكرة القدم.

دورتموند يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة فرانكفورت

وقال نوري شاهين، مدرب دورتموند، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "بعيدا عن نيكلاس زوله، الجميع موجودون".

وعاد الجناح كريم أديمي ولاعب الوسط باسكال جروس إلى التدريبات مع جاهزيتهما للقاء فرانكفورت، بعد غيابهما مؤخرا  بداعي الإصابة.

وافتقد شاهين جهود العديد من اللاعبين في أخر مباراتين بسبب نزلات البرد، حينما خسر الفريق على ملعبه أمام باير ليفركوزن حامل اللقب 2/ 3 وأمام مضيفه هولشتاين كيل صاحب المركز قبل الأخير 2 /4.

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ورفض شاهين إلقاء اللوم على الغيابات في هزيمة فريقه أمام كيل، وقال "حتى في ظل غياب 11 لاعبا بسبب الإعياء، من غير المقبول أن نقدم مثل هذا الأداء".

وأضاف "الأولاد انتقدوا أنفسهم بشكل لاذع، ويدركون أن عليهم إظهار رد الفعل".

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