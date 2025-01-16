تطورات جديدة حول انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحافية ألمانيا، يوم الخميس، أن نادي آينتراخت فرانكفورت لن يقف عائقا أمام انتقال نجمه المصري عمر مرموش خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

حدد مانشستر سيتي الدولي المصري كهدفه الأول في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما حسم صفقتين تقريبا.

ومن المتوقع أن يصل مدافعان إلى ملعب "الاتحاد"، وسيتم الإعلان عنهما من قبل مانشستر سيتي في الأيام المقبلة، حيث أكمل عبدالقادر خوسانوف عملية الانتقال بقيمة 40 مليون يورو من لانس، وكذلك فيتور ريس من بالميراس في صفقة بقيمة 35 مليون يورو.

وبينما كانت هاتان الخطوتان سريعتين نسبيا في عملية إتمامهما، فإن مانشستر سيتي يخوض مفاوضات طويلة الأمد مع آينتراخت فرانكفورت بشأن عمر مرموش، الذي كشفت تقارير سابقة أن وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع مسؤولي النادي الإنجليزي.

وكانت آخر الأخبار بشأن الصفقة هي أن النادي الألماني رفض العرض الأول المقدم من مانشستر سيتي، على الرغم من أن المعلومات الجديدة من وسائل الإعلام الألمانية أكدت أن آينتراخت فرانكفورت ليس لديه نية لمنع انتقال موهبته الهجومية البارزة.

وبحسب مصادر صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن عمر مرموش لا يزال على تواصل مع إدارة آينتراخت فرانكفورت التي أكدت له أنها لن تعرقل انتقاله من أجل بضعة ملايين، لكن الإدارة تصر على رسوم انتقال تزيد عن 80 مليون يورو، بعدما رفضت عرض مانشستر سيتي الذي يقل قليلا عن 70 مليون يورو.

ووفقا لـ "بيلد" فإن جميع الأطراف تفترض بقوة أن الصفقة ستتم الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، ويتوقع آينتراخت فرانكفورت أن يقدم مانشستر سيتي عرضا محسنا قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، مساء الجمعة، ليصبح أقرب إلى المبلغ الذي يريده الفريق الألماني.

في حين كانت هناك آمال في أن ينهي الناديان إجراءات انتقال اللاعب البالغ من العمر "25 عاما" بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وأن تكون مباراة مرموش ضد فرايبورغ، التي لعبت الثلاثاء الماضي، هي ظهوره الأخير مع النادي، إلا أن هذا لا يبدو الآن هو الحال.