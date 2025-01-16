شبيبة القبائل يرفض بيع لاعبه بعد اهتمام الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي شبيبة القبائل الجزائري، يرفض بيع جناح الفريق كسيلة بوعالية في يناير الجاري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلنا مع مسؤول بنادي شبيبة القبائل الجزائري وأكد إن النادي الأهلي لم يرسل أي عرض رسمي لضم كسيلة بوعالية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".
وأضاف:" المسؤول أكد على علم نادي شبيبة القبائل بإهتمام بطل افريقيا بالتعاقد مع اللاعب ولكن لم يتم إرسال أي عروض رسمية حتى الأن".

واستطرد:" المسؤول شدد على عدم وجود نية للنادي الجزائري لبيع اللاعب في يناير بسبب منافسة شبيبة القبائل على الدوري كما ينوي الفريق دعم صفوفه خلال الفترة المقبلة".

واختتم:" بوعالية أحد أهم اللاعبين في الدوري الجزائري وليس في نادي شبيبة القبائل فقط لذلك من الصعب التفريط به في نصف الموسم ومن الممكن أن يتم بيعه بنهاية الموسم في حالة وصول عرض مُغري "لا يُرفض" كما أشار المسؤول في تصريحاته".
 

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