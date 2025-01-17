موعد مباراة فرانكفورت ودورتموند في الدوري الألماني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت نظيره فريق بوروسيا دورتموند اليوم الجمعة الموافق 17 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني بقيادة دينو توبمولر ونوري شاهين.

موعد مباراة فرانكفورت ودورتموند

وتنطلق صافرة بداية مباراة فرانكفورت ودورتموند مساء اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت ودورتموند

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.