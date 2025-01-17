موعد مباراة الوحدة والقادسية في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
دوري روشن
دوري روشن

يستعد نادي الوحدة لمواجهة نظيره القادسية وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

الوحدة احتل المركز السادس عشر برصيد ١٢ نقطة، من ١٤ مباراة حقق الفوز في ٣ مباريات وتعادل في مثله وهزم في ٨ مباريات.

بينما على الجانب الاخر يحتل القادسية المركز الرابع برصيد ٢٨ نقطة، من ١٤ مباراة حقق الفوز في ٩ مباريات وتعادل في واحدة وهزم في ٤ مباريات.

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موعد مباراة الوحدة والقادسية والقنوات الناقلة للمباراة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة الا الربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة القنوات السعودية SSC الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

 


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