ودع حامل لقب كأس ملك إسبانيا، فريق أتلتيك بلباو، البطولة من دور الستة عشر، وذلك بعدما خسر أمام ضيفه أوساسونا 2/3، اليوم الخميس.

بلباو يودع كأس ملك إسبانيا بالسقوط أمام أوساسونا.. وسوسيداد يبلغ دور الثمانية

وحجز أوساسونا بطاقة العبور إلى دور الثمانية، بعدما تقدم له أيمار أوروز في الدقيقة 40، وأضاف زميله أنتي بوديمير الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

وسجل نيكو ويليامز هدف تقليص الفارق لبلباو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ثم سجل أوسكار دي ماركوس هدف التعادل في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 70 سجل بوديمير الهدف الثاني له والثالث لأوساسونا، لينتزع فوزا أطاح بحامل لقب البطولة في الموسم الماضي.

وسار ريال سوسيداد على عكس المسار الذي سلكه غريمه التقليدي بلباو، بعدما فاز في ملعبه على ضيفه رايو فاييكانو 3/1.

وسجل ميكيل أويارزبال الهدف الأول لسوسيداد في الدقيقة 23، قبل أن يضيف جون أوندر أولاساجستي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبعد ذلك بست دقائق سجل رايو فاييكانو هدف تقليص الفارق عن طريق أوسكار تاريخو من ضربة جزاء، لكن سيرجيو مارتن أعاد التقدم لسوسيداد بفارق هدفين مجددا في الدقيقة 79.

وأكمل فاييكانو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ألفونسو سبينو في الدقيقة 77.