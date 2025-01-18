مُدرّب إيفرتون: نستعد بشكل جاد لمواجهة توتنهام

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

عقد ديفيد مويس، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، مؤتمره الصحفي الأخير قبل مواجهة توتنهام المرتقبة، حيث ناقش استعدادات فريقه وأعمال الانتقالات الشتوية.

مُدرّب إيفرتون: نستعد بشكل جاد لمواجهة توتنهام


وعن الشائعات التي ربطت إيفرتون بالتعاقد مع جناح ليون، إيرنست نواما، قال مويس: "لا أستطيع تأكيد أي شيء في الوقت الحالي. لا يزال القرار معلقًا بشأن هذا اللاعب".

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أما عن المباراة ضد توتنهام، أوضح مويس: "نحن أمام مواجهة قوية ونعمل بجد لتحقيق تناغم بين اللاعبين. نريد أن يظهر هذا العمل بشكل واضح خلال المباراة المقبلة".

يُذكر أن إيفرتون يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، مما يجعل المباراة فرصة لكلا الفريقين لتحسين موقعهما في الجدول.

 

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