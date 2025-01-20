الأهلي يفوز على الاتفاق بثنائية في دوري روشن السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الفوز على نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الأهلي والاتفاق

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة والاتفاق برتم هادئ نسبيا وحاول الفريقان تسجيل الهدف الأول لكنهم لم ينجحوا في ذلك وكانت الكرة سجال بينهم وارتطمت كرة عبدالله رديف بالعارضة في الدقيقة 6 وسجل فيجا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 31 صنع محرز وحاول الاتفاق تسجيل التعادل ولكن انتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة والاتفاق وسجل فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 64 صنعه له بالعبيد وكان الاتفاق قريب من الهدف الأول له ولكن تصدى الدفاع وميندي لكل محاولاته وارتطمت ميدران بالعارضة في الدقيقة 80 وسجل فينالدوم الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 2/1.