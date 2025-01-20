فينيسوس جونيور إلى دوري روشن السعودي.. تفاصيل نارية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف فيلكس دياز الصحفي الإسباني في جريدة الماركا، عن مفاجأة كبيرة وضخمة تخص مستقبل فينيسوس جونيور نجم منتخب البرازيل وريال مدريد موعد رحيله،

كان قد تخطى برشلونة فريق اتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة هدفين دون رد، اما ريال مدريد ففاز على فريق اوساسونا بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق كيليان مبابي.

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ريال مدريد ينفي مفاوضات سعودية مع فينيسيوس

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شهدت مباراة الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني أداء قوي ومذهل وسيطرة في أغلب الفترات لفريق برشلونة، وتألق ملفت من لامين يامال ورافينيا وجافي تم ترجمة ذلك إلى فوز عريض ولقب.

فينيسوس جونيور سيرحل

قال فـيـلـيـكـس دياز صحفي MARCA: "كما يحدث مع جميع اللاعبين الذين يدخلون إلى الفالديبيباس بـ شكل يومي، سواء كانوا محترفين أم لا، سيستمع ريال مدريد إلى نوايا فينيسيوس جونيور، وما يفكر فيه وإلى أي مدى يريد الذهاب".

وأضاف: "ليس هناك شك فيما يمكن أن يساهم به والأهمية التي يتمتع بها وما يمكن أن يتمتع به، لكن يجب عليه أيضًا توضيح ما إذا كانت رغبته هي مواصلة النجاح في ريال مدريد والفوز بالألقاب المهمة أو اللجوء إلى العرض الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات". 

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