مواجهات قوية للقناطر وهليوبوليس وبطا والقومي بالقسم الثالث

تقام الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025، والتي تم تأجيلها بسبب مباريات الدور الثاني لكأس مصر.

حيث يستضيف القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 31 نقطة فريق المرج صاحب المركز السابع برصيد 22 نقطة.

بينما يستضيف النصر للتصدير صاحب المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة فريق القومي صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ويخرج رع صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة لمواجهة هليوبوليس صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

ويستضيف بهتيم صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة فريق طوخ صاحب المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

ويحل فريق المطرية صاحب المركز التاسع برصيد 18 نقطة لملاقاة فريق بطا صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

ويلاقي إسكو صاحب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة فريق مدينة نصر صاحب المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

ويلعب قها صاحب المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة خارج ملعبه مع فريق الطيران صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة.

وبخرج سبورتنج كاسل صاحب المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط لملاقاة فريق ليفيلز صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

ويحصل فريق قليوب صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 31 نقطة

2- قليوب 31 نقطة

3- هليوبوليس 29 نقطة

4- رع 25 نقطة

5- ليفيلز 23 نقطة

6- الطيران 22 نقطة

7- المرج 22 نقطة

8- بهتيم 18 نقطة

9- المطرية 18 نقطة

10- مدينة نصر 17 نقطة

11- بطا 17 نقطة

12- قها 16 نقطة

13- إسكو 15 نقطة

14- طوخ 15 نقطة

15- النصر للتصدير 11 نقطة

16- سبورتنج كاسل 7 نقاط

17- القومي 5 نقاط