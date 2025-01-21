تشكيل برشلونة المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره بنفيكا البرتغالي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024-2025.

برشلونة يواجه بنفيكا في الشامبيونزليج

ويحتضن ملعب دا لوز معقل الفريق البرتغالي، مباراة بنفيكا وبرشلونة، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الشامبيونزليج، تحت صافرة الحكم الدولي داني ماكيلي.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب جدول الشامينونزليج لموسم 2024-2025، برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق ليفربول الإنجليزي، بينما يأتي النسور البرتغالية في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة مواجهة بنفيكا بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: تشيزني.

▪︎خط الدفاع: بالدي - أراوخو - كوبارسي - كوندي.

▪︎خط الوسط: بيدري - كاسادو - جافي.

▪︎خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي.

موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في الشامبيونزليج

وتنطلق أحداث المواجهة يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة بنفيكا وبرشلونة في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1.