الغندور يوجه رسالة خاصة لمجلس إدارة نادي الزمالك بشأن زيزو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة خاصة لمجلس إدارة نادي الزمالك تعليقًا على الأحداث الحالية وعدم الوصول إلى اتفاق نهائي مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، لتجديد تعاقده.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" للأسف مجالس إدارات الأندية وخاصًة الشعبية تعمل حساب لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تكون رأي عام".

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وأضاف: "بالتالي في حالة لم يوافق مجلس إدارة نادي الزمالك على شروط زيزو قد يتحمل نقد لاذع من الجماهير المحبة لـ أحمد مصطفى زيزو".

واختتم:" على مجلس إدارة نادي الزمالك أن يخرج أمام الجماهير ويكشف عن عرضه لزيزو وموقف اللاعب من العرض سواء بموافقته واستمراره أو رفضه وبيعه".

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