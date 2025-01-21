يصفه بالخراب.. نجم الأهلي السابق ينتقد تجديد عقد زيزو مع الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أنه من الأفضل الموافقة على رحيل أحمد مصطفى زيزو، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" وجود محمد رمضان في الأهلي مهم، والمشكلة ليسه فيه أو سيد عبدالحفيظ أو خالد بيبو، المشكلة في أن المدرب يتوم وعد بلاعبين ويتم التعاقد مع لاعبين أخرين".

txt

أبو ريدة يحدد شروط قيد صفقات الزمالك الجديدة

txt

خالد الغندور يكشف مفاجآت صادمة بالأرقام في ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك

وتابع:" الأهلي يحتاج لوجود مدير كرة صغير السن يكون همزة الوصل بين رمضان واللاعبين، ومجلس الأهلي ضعيف أمام الجماهير كولر منذ فترة".

وواصل:" الإدارة لبعت بعض الطلبات لمارسيل كولر، كان يجب عدم اتخاذها، وفي النهاية تم التعاقد مع محمد رمضان في منصب المدير الرياضي".

وشدد:" الأهلي يسير على خطى الزمالك، واللاعبين ترحل ولا يتم اتمام صفقات".

وعن التجديد لزيزو قال:" التجديد لزيزو سيكون خراب على الزمالك، بسبب المقابل المادي الكبير الذي سيحصل عليه، بجانب أن ذلك سيؤثر على زملائه وغرفة الملابس ومن الأفضل رحيله في يناير الجاري".

مواد متعلقة

كهربا: ساعدت وسام في بدايته مع الأهلي.. ولا أحد يعرف سبب رحيلي سوى هؤلاء

أسامة جلال: ظلمت نفسي بعدم الاحتراف وبيراميدز لا يقل عن الأهلي والزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

وزير الخارجية والهجرة يلتقي النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي

وزير الخارجية والهجرة يلتقي المفوضة الأوروبية للمتوسط

قافلة طبية مجانية لواحة سيوة يومي 27،28 القادمين

تعرف على الوظائف المتاحة وموعد انطلاق ملتقى التوظيف لأبناء الدقهلية باستاد المنصورة

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية