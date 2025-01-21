مدافع سيراميكا الشاب يتلقي عرضان للمعايشه في تيرنيڤي وليجانيس الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تلقي زياد عصام الشهير بـ كناڤارو مدافع فريق الشباب بنادي سيراميكا مواليد ٢٠٠٥ عرضان للمعايشه في ناديي ديبورتيفو تيرنيفي الاسباني وليجانيس

مدافع سيراميكا الشاب يتلقي عرضان للمعايشه في تيرنيڤي وليجانيس الإسباني

وينتظر موهبه  سيراميكا حصوله علي التأشيره وموافقه أسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين ومدربه عبدالرحيم رايس للسفر إلى إسبانيا والانتظام في فتره المعايشه مع ناديي تيرنيفي وليجانيس
تمهيدآ للإنتقال لأحد الفريقين الصيف القادم

الجدير بالذكر أن أسامه نبيه المدير الفني الجديد  لمنتخب الشباب أبدي إعجابه بإمكانيات مدافع سيراميكا والمقرر ضمه في صفوف منتخب ٢٠٠٥ في المعسكر القادم تمهيدآ لإشراكه في المباريات الوديه التي يخوضها المنتخب استعدادآ لمشاركته في بطوله امم افريقيا للمحليين وأمم افريقيا للشباب المؤهله للمونديال

مواد متعلقة

ألونسو مشيدا بسيميوني: ما بناه في أتلتيكو مذهل

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21- 1- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

وزير الخارجية والهجرة يلتقي النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي

آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

وزير الخارجية والهجرة يلتقي المفوضة الأوروبية للمتوسط

تعرف على الوظائف المتاحة وموعد انطلاق ملتقى التوظيف لأبناء الدقهلية باستاد المنصورة

قافلة طبية مجانية لواحة سيوة يومي 27،28 القادمين

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية