بث مباشر: تفاصيل مباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا – موعد اللقاء والقنوات الناقلة والمعلق اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يدخل نادي ليفربول مواجهة قوية أمام نظيره ليل الفرنسي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد. يسعى "الريدز" بقيادة محمد صلاح لتعزيز صدارته في المجموعة وحسم التأهل للدور المقبل. نستعرض في هذا البث المباشر كل التفاصيل المتعلقة باللقاء، من موعد المباراة، القنوات الناقلة، المعلق الرياضي، تردد القنوات، وصولًا إلى تشكيل الفريقين المتوقع وترتيبهما في البطولة.

موعد مباراة ليفربول ضد ليل اليوم


تقام المباراة اليوم على ملعب أنفيلد، معقل نادي ليفربول.
توقيت المباراة:
10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
11:00 مساءً بتوقيت السعودية.
9:00 مساءً بتوقيت تونس.
ترتيب الفريقين
ليفربول: يتصدر المجموعة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفًا، ودخل مرماهم هدف وحيد.
ليل: يحتل المركز الثامن بـ13 نقطة من 6 مباريات، أحرز 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.


القنوات الناقلة للمباراة


تُبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.
تردد القناة:
التردد: 11054
القمر الصناعي: نايل سات
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل التصحيح: 3/2
المعلق الرياضي
أعلنت قنوات بي إن سبورتس أن المعلق حفيظ دراجي سيتولى التعليق على أحداث المباراة.

التشكيل المتوقع لليفربول


حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس
خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، ماك أليستر
الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو
 

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