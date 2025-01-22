القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث محبي الكرة العربية وبالتحديد السعودية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره فريق الشباب اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والشباب مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

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