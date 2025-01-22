الزمالك يسعى لإستعادة أسامة فيصل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تواصل إدارة الزمالك مع نظيرتها في نادي البنك الأهلي لجس نبضهم في استعادة المهاجم أسامة فيصل.

الزمالك يسعى لإستعادة أسامة فيصل


وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن رغبة الزمالك تقابل بالرفض من إدارة البنك حتى الآن والتي تتمسك ببقاء اللاعب حتى نهاية الموسم على الأقل.

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وتسائل شبانة عن كيفية تفريط المجلس الحالي في المهاجم الدولي مقابل مبلغ زهيد ثم السعي لإستعادته.. مؤكدا أن البنك الأهلي لن يتخلى عنه إلا بمبلغ مابين ال ٦٠ ل ٨٠ مليون جنيه.
 

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