تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

فاركو يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

وسجل زهير المترجي هدف المباراة الأول في الدقيقة ٢٢ من عمر اللقاء ليضع فريقه في المقدمة مبكرا بهدف عكس سير المباراة.

ويأمل الأهلي في التعادل من أجل استعادة زمام الانتصارات من جديد.

تشكيل فاركو في مواجهة الأهلي

‎حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي – أحمد جمال – جيفرسون إينكاد

الوسط: محمود جهاد – محمود عماد – محمد فخري.

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – زهير المترجي.