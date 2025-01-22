فاركو يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

الفجر الرياضي
زهير المترجي
زهير المترجي

تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

فاركو يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

وسجل زهير المترجي هدف المباراة الأول في الدقيقة ٢٢ من عمر اللقاء ليضع فريقه في المقدمة مبكرا بهدف عكس سير المباراة.

txt

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو

txt

الخطيب يمنح نجم الأهلي حق تقرير المصير

ويأمل الأهلي في التعادل من أجل استعادة زمام الانتصارات من جديد.

تشكيل فاركو في مواجهة الأهلي

‎حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي – أحمد جمال – جيفرسون إينكاد

الوسط: محمود جهاد – محمود عماد – محمد فخري.

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – زهير المترجي.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفقد أهم عناصره خلال مباراته القادمة بدوري الأبطال

عاجل:- تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية نحو قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

علماء الأوقاف بالفيوم يستأنفون جلسات الدوار بِقُرى حياة كريمة للتعريف بالقضية السكانية والصحة الإنجابية

موعد بدء الترم الثاني 2025 وإجازة نصف العام وفق الخريطة الزمنية الرسمية

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الصومال لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025

نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة