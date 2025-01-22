الأهلي يواصل نزيف النقاط أمام فاركو في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

 

وتعادل الفريقين بهدف لمثله في مباراة شهدت إثارة كبيرة  في الشوط الأول وسيطرة كبيرة من جانب فاركو في الشوط الثاني.

وسجل زهير المترجي هدف المباراة الأول في الدقيقة ٢٢ من عمر اللقاء ليضع فريقه في المقدمة مبكرا بهدف عكس سير المباراة.


بينما عادل إمام عاشور النتيجة في الدقيقة ١١ من الوقت الضائع بعد احتساب ركلة جزاء،  سددها بنجاح في الشباك.


وشهد اللقاء إصابة زهير المترجي صاحب الهدف كما شهد الغاء ركلة جزاء لصالح الأهلي


تشكيل الأهلي

‎حراسة المرمى: محمد الشناوي.
‎خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.
‎خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.
‎خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.

 

تشكيل فاركو في مواجهة الأهلي

‎حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
‎الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي – أحمد جمال – جيفرسون إينكادا
‎الوسط: محمود جهاد – محمود عماد – محمد فخري.
‎الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – زهير المترجي.

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