أول تعليق من عمر مرموش بعد الانضمام إلى مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش، قادما من آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مرموش: مانشستر سيتي من أفضل الفرق في العالم

وأجرى مرموش حوارا مع الموقع الرسمي لفريق مانشستر سيتي عقب الانضمام إلى صفوفه بشكل رسمي، وقال "هذا يوم لن أنساه أبدا".

وأضاف مرموش" التوقيع مع مانشستر سيتي الذي يعد أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهلا، أنا سعيد وعائلتي فخورة جدا لوجودنا هنا في مانشستر.“

وواصل حديثه" مع بيب وطاقمه الفني والمرافق العالمية هنا، يتمتع اللاعبون بكل ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم، وكان هذا العرض مغريا بالنسبة لي حقا عندما سنحت لي الفرصة للقدوم إلى هنا".

وتابع "ولا أستطيع أن أنكر أنني أريد أيضا الفوز بالبطولات وكان مانشستر سيتي النادي الأكثر نجاحا في إنجلترا لسنوات عديدة، لذا أعلم أنني انضممت إلى بيئة فائزة، أريد أن أتعلم من الطاقم وزملائي في الفريق، وأريد أن أصبح عضوا قيما في هذا الفريق الفائز".

وأختتم حديثه، قائلًا "أنا أتطلع حقا إلى الانطلاق ومقابلة اللاعبين الآخرين وإظهار ما يمكنني فعله لجماهير مانشستر سيتي“.

ووقع مرموش على عقود انضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي لمدة أربع سنوات ونصف، بعدما أجتاز الغحوصات الطبية.

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