كشفت صحيفة° ال RELEVO عن خطوة مفاجئة تخص رحيل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن العارضة الفنية مع نهاية الموسم الحالي 2024- 2025.

يعاني ريال مدريد منذ بداية الموسم من نتائج متذبذبة حيث خسر لقب كأس السوبر الإسباني بنتيجة خمس أهداف مقابل هدفين امام برشلونة والذي أقيم في المملكة العربية السعودية في بداية العام الحالي.

كان قد خسر أمام برشلونة في كلاسيكو ذهاب الدوري الإسباني بنتيجة أربع اهداف دون رد، بالإضافة إلى تأخره في جدول ترتيب مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتحرك لإيجاد بديل كارلو أنشيلوتي

‏قالت صــحــيــفــة الـ RELEVO

تشابي ألونسو كان في مدريد في ديسمبر الماضي وتواجد في منزلهُ الذي مغلق منذ أن غادره وقد بدأ مؤخرا في إعادة تهيئته بـ الكامل، تفصيل يدق ناقوس الخطر في حال إمكانية التعجيل بـ وصوله إلى ريال مدريد سواء كان ذلك على المدى القصير أو المتوسط، الحقيقة هي أنه يريد أن يكون منزله في العاصمة جاهزًا وقد أشرف بـ نفسه على تجهيزه

أضافت صــحــيــفــة الـ Relevo

- على الرغم من خسارة التوقيع مع ليني يورو والفونسو ديفيز ريال مدريد لا يزال واثق من استراتيجيته في التوقيع بعدم دفع مبالغ ضخمة واستهداف لاعبين يقتربون من نهاية عقدوهم