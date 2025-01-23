موعد مباراة مانشستر يونايتد وجلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وجلاسكو رينجرز وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.
يسعى مانشستر يونايتد للفوز من أجل التأهل المباشر لدور الستة عشر، حيث يحتل المركز السابع في المجموعة برصيد 12 نقطة بينما يحتل رينجرز المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بينما يتمتع رينجرز بمركز متقدم في الدوري الإسكتلندي، حيث يحتل المركز الثاني بفارق 13 نقطة عن سيلتك صاحب الصدارة.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وجلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي 
من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وجلاسكو رينجرز يوم الخميس 23 يناير 2025 على استاد أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.
وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات الدوري الأوروبي، حيث يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وجلاسكو رينجرز عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم أحمد البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.

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