رسميًا.. ليفربول يُعلن توقيع عقد احترافي مع لاعب مصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، عن توقيع اللاعب المصري الشاب ألفين أيمن، أول عقده الاحترافي مع الريدز.

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول

وانضم لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا إلى صفوف ليفربول قادما من ولفرهامبتون واندررز في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي، "أيمن لاعب متعدد المهارات يجيد اللعب في الدفاع وكذلك في خط الوسط، بدأ مسيرته مع برادفورد سيتي قبل أن ينتقل إلى ولفرهامبتون في عام 2023".

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وأضاف الريدز "وشارك  تحت 18 عامًا ضد بلاكبيرن روفرز في 14 سبتمبر، ثم كان جزءًا من تشكيلة فريق تحت 19 عامًا في قرعة دوري الشباب الأوروبي للشباب مع ميلان بعد ثلاثة أيام،  وعاد  أيمن مؤخرًا من الإصابة لمواصلة تطوره مع فريق تحت 18 عامًا في أكاديمية كيركبي".

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