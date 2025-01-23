عاجل.. الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي الاتحاد الليبي رسميا استعارة محمود كهربا لاعب الفريق الجديد لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي المصري.

وكان كهربا توجه أمس الأربعاء إلى ليبيا لخوض تجربة احترافية جديدة، للانضمام إلى فريق الاتحاد الليبي في صفقة انتقال أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

وكان محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهى اتفاقه مع الاتحاد الليبي للانتقال إليه خلال فترة الميركاتو الشتوي.

ووقع كهربا على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

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