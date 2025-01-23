عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة حمزة المثلوثي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها حمزة المثلوثي مدافع الأبيض خلال مباراة اليوم أمام مودرن سبورت في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة إن حمزة المثلوثي تعرض لإصابة في الركبة، وسيخضع اللاعب لأشعة خلال ساعات للوقوف على التشخيص النهائي.

وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلًا منه.
 

مواد متعلقة

ناصر ماهر يتابع مباراة الزمالك ومودرن سبورت من المدرجات

فريق يد الزمالك يهزم كاظمة الكويتي

الأكثر قراءة

خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد

توضيح مهم من وزير الخارجية بشأن أزمة استهداف السفن في البحر الأحمر(فيديو)