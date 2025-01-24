نصف مليون جنيه 'تبرع'.. أولى خطوات الاستثمار الاماراتى بنادي بنى سويف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقبل مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى برئاسة اللواء سامى توفيق عضو مجلس النواب، وفدًا للاستثمار من دولة الإمارات العربية الشقيقة وذلك برئاسة الشيخ قيس الظالعى  المستثمر الإماراتي والدكتور شادى عبد العزيز مندوب وزارة الشباب والرياضة وإسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث فى حضور بعض أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولى مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لبحث سبل الاستثمار الرياضي بالنادى السويفي.

فى سياق متصل قال إسماعيل موسى، رئيس إتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث، ابن محافظة بنى سويف،  إن الزيارة تهدف إلى الإستثمار بنادي بني سويف الرياضي، وهي  فرصة لا تعوض، ولا بد من أن نستغلها جيدا، لزيادة حجم الاستثمارات بداخل النادى، مما يؤدي إلى مزيد من التطورات والنجاحات على مستوى الألعاب الرياضية بداخل النادى، والذى يؤدى إلى التطوير بشكل كبير.

وأوضح '  موسى ' أن مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي،  يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق أحلام أعضاء الجمعية العمومية، والنهوض بنادي بني سويف الرياضى، والعودة  إلي الزمن الجميل وتحقيق آمال شعب بني سويف، وعودة النادى إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والنهوض بكافة الألعاب الرياضية.

وأشار إلى أن الإستثمار في النادي  خطوة ممتازة وهي فكرة ودعم مباشر من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع الإلتزام بالعقود وكراسات الشروط التى سيتم التوقيع عليها، لافتًا إلى أن الشيخ قيس الظالعى، قد تبرع بمبلغ 500 ألف جنيه هدية للنادى الرياضى ببنى سويف.

فيما سادت حالة من الفرحة والسعادة والسرور بين جميع أعضاء الجمعية العمومية لنادى بنى سويف الرياضى، فور وصول الوفد الاستثمارى الإماراتي بداخل النادى، لهذة الزيارة التي ستأتي بثمارها بشكل كبير على كافة القطاعات والألعاب الرياضية، حسبما ذكر مصطفى بغدادى، وأحمد موسى، من أعضاء الجمعية العمومية للنادى الرياضى بالمحافظة.

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