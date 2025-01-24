أول تعليق من تشيلسي على أنباء ضم نجم مانشستر يونايتد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن سعادته بقائمة فريقه الحالية، لكنه لم يستبعد التعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حضر ممثلي اللاعب البالغ من العمر (20 عاما) إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، عندما فاز تشيلسي على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، يوم الاثنين الماضي، وسط تقارير عن اهتمام النادي بضمه.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي: أنا سعيد بالفريق الموجود حاليا، على الجهة اليمنى يوجد بيدرو نيتو ونوني مادويكي، وعلى الجهة اليسرى هناك جادون سانشو وميهايلو مودريك، تايرك موهبة شابة يمكنها مساعدتنا لذلك نحن في حالة جيدة في الوقت الحالي.

وأضاف بشأن اهتمامهم بغارناتشو: نحن مهتمون بالسوق لنعرف إذا كان يمكن حدوث شيء، لكن لم يتبق سوى عشرة أيام ولم نفعل أي شيء، وقمنا بإعادة تريفور شالوباه وسنرى في الأيام العشر المقبلة إذا كان سيحدث شيء.

وقال ماريسكا إن النادي لا ينوى بيع الجناح البرتغالي جواو فيليكس رغم مشاركة اللاعب الدولي كبديل في أغلب المباريات مع تشيلسي في الدوري.

وأضاف: جواو لاعب في تشيلسي المشكلة للأسف أن المدرب يلعب أغلب المباريات بصانع لعب واحد فقط وهو كول بالمر، ولا يحب اللعب بصانع لعب إضافي.

 

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