عاجل.. مصطفى العش أولى صفقات الأهلي الشتوية (رسميًا)

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حسم النادي الأهلي صفقة مدافع نادي زد مصطفى العش، ليكون أولى صفقات المارد الأحمر الرسمية في الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتقل العش للمارد الأحمر على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر تنتهي مع نهاية بطولة مونديال العالم للأندية الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد حسم أيضًا اتفاقه لضم المهاجم السلوفيني جراديشار لتدعيم خط الهجوم استعدادا لاستكمال المنافسات في البطولات المختلفة.

وجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

مصطفي العش الأهلي

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