أعرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن سعادته بقائمة فريقه الحالية، لكنه لم يستبعد التعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مدرب تشيلسي يعلق على أنباء ضم غارناتشو

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ممثلي اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا حضروا في ملعب "ستامفورد بريدج"، حيث فاز تشيلسي على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، يوم الإثنين الماضي، وسط تقارير عن اهتمام النادي بضمه.



وقال ماريسكا في مؤتمر صحافي: "أنا سعيد بالفريق الموجود حاليًا، على الجهة اليمنى يوجد بيدرو نيتو ونوني مادويكي، وعلى الجهة اليسرى هناك جادون سانشو وميهايلو مودريك، كانا معًا والآن ليس موجودًا، تايرك موهبة شابة يمكنها مساعدتنا، لذلك نحن في حالة جيدة في الوقت الحالي".

وأضاف: "نحن مهتمون بالسوق لنعرف إذا كان يمكن حدوث شيء، لكن لم يتبق سوى عشرة أيام ولم نفعل أي شيء، وقمنا بإعادة تريفور شالوباه وسنرى في الأيام العشر المقبلة إذا كان سيحدث شيء".

وقال ماريسكا إن النادي لا ينوي بيع الجناح البرتغالي جواو فيليكس، رغم مشاركة اللاعب الدولي كبديل في أغلب المباريات مع تشيلسي في الدوري.

وأضاف: "جواو لاعب في تشيلسي، المشكلة للأسف أن المدرب يلعب أغلب المباريات بصانع لعب واحد فقط، وهو كول بالمر، ولا يحب اللعب بصانع لعب إضافي".