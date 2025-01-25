تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة بلد الوليد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة بلد الوليد ضد ريال مدريد

ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على بلد الوليد، مساء اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - روديجر - فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.


ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز العشرين برصيد 15 نقطة فقط.

وتنقل مباراة ريال مدريد مع بلد الوليد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- خلافات بشأن إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عاجل.. عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي