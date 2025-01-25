آرسنال يحقق فوزا صعبا على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق فريق آرسنال فوزا صعبا على نظيره وولفرهامبتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولينيو معقل الذئاب، ضمن فعاليات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة آرسنال وولفرهامبتون في البريميرليج

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لارسن يقود تشكيل وولفرهامبتون أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

وتمكن آرسنال من تسجيل هدف الفوز بالمباراة عن طريق الظهير الإيطالي ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وأشهر حكم اللقاء الإنجليزي مايكل أوليفر البطاقة الحمراء في وجه كلا من "لويس سيكلي ظهير أيسر فريق آرسنال في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، والبرازيلي جواو جوميز لاعب وسط وولفرهامبتون في الدقيقة 70.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد آرسنال إلى النقطة 47 في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 16 في المركز السابع عشر.

مواجهة آرسنال القادمة

يستعد الجانزر لخوض مواجهة نارية أمام جيرونا الإسباني يوم الاربعاء القادم، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال اوروبا لموسم 2024-2025.

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