محمد رضا "الهو" لاعب الزمالك أفضل ليبرو في البطولة العربية للكرة الطائرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حصد محمد رضا "الهو"، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، جائزة أفضل ليبرو في البطولة العربية التي أقيمت في قطر، ليُضيف إنجازًا فرديًا إلى تتويج فريقه بالبطولة.

وحقق فريق الزمالك لقب البطولة العربية بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء السبت على صالة نادي قطر القطري.

txt

طائرة الزمالك تتوج بالبطولة العربية بعد الفوز على الأهلي بثلاثية تاريخية

txt

أيمن الشريعي بعد قطع إعارة لاعبه من الزمالك: زياد.. كمال النجاح

قائمة الفريق:
شارك الزمالك في البطولة بقائمة تضم: أحمد يوسف عفيفي، أشرف اللقاني، محمد رضا "الهو"، محمد مجدي "الجون"، محمد مصطفى كامل "لعبة"، محمد عادل سلامة "دولا"، ياسين محمد، شريف الشرقاوي، عبد الرحمن أحمد الشحات، عمرو أحمد الزمر، مروان الصافي، ديميتري، وماتيوس يوزويك.

الجهاز الفني والإداري:
قاد الفريق لتحقيق هذا الإنجاز الجهاز الفني الذي يتكون من:

كارلوس شوانكي (مدير فني)

وليد عبد العال (مدرب عام)

محمد عبد المنعم "ماركو" (مدرب مساعد)

شادي فهيم (محلل أداء)

أحمد سعودي (طبيب)

عبد الرحمن غانم (إخصائي تأهيل)

أحمد شعلان (مدير إداري)

أحمد سالم (مخطط أحمال)

سعيد أبو العلا "روبي" (مسؤول مهمات)


ترأس بعثة الزمالك في قطر عضو مجلس الإدارة رامي نصوحي، الذي كان شاهدًا على تتويج الفريق باللقب المستحق.

البطولة العربية البطولة العربية للكرة الطائرة الزمالك الفوز على الأهلي طائرة الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يهزم الأفريقي التونسي ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة الشارقة الدولية الودية لليد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد العش وجراديشار.. الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الميركاتو الشتوي

قوة عسكرية واحدة وجواز واحد.. آخر تطورات تحالف الساحل الإفريقي

بعد تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه وزيرا للدفاع.. من هو بيت هيجسيث؟

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

الآن.. شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز

إشادة واسعة من الجمهور بأغنية "بنحب مصر" بمشاركة نجوم الغناء الشعبي