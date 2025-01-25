محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل ".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده الحكم محمود البنا.

ويعاون أحمد حسام طه مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد ثان، ويتواجد صبحي العمرواي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود عاشور ويعاونه خالد حسين.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويستقبلون ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريقين.