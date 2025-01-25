فوز الدنمارك وفرنسا أبرزها.. نتائج اليوم الثاني عشر من بطولة العالم لليد

انتهت مواجهات اليوم الثاني عشر من بطولة العالم للرجال لكرة اليد 2025 بإقامة 6 مباريات قوية ضمن منافسات الدور الرئيسي من البطولة التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وقد جاءت نتائج المباريات كالتالي:

• سويسرا تفوز على إيطاليا بنتيجة “33-25“.

• هولندا تتعادل مع النمسا بنتيجة “37-37“.

• الدنمارك تفوز على التشيك بنتيجة “28-22“.

• المجر تفوز على قطر بنتيجة “29-23“.

• ألمانيا تفوز على تونس بنتيجة “31-19“.

• فرنسا تفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة “32-25“.

وقد جاءت مجموعات الدور الرئيسي في بطولة العالم كالتالي:-

المجموعة الأولى: الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، التشيك، تونس.

المجموعة الثانية: فرنسا، هولندا، المجر، النمسا، مقدونيا الشمالية، قطر.

المجموعة الثالثة: البرتغال، السويد، إسبانيا، البرازيل، النرويج، تشيلي.

المجموعة الرابعة: مصر، أيسلندا، كرواتيا، سلوفينيا، الرأس الأخضر، الأرجنتين.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.

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