فوز الدنمارك وفرنسا أبرزها.. نتائج اليوم الثاني عشر من بطولة العالم لليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت مواجهات اليوم الثاني عشر من بطولة العالم للرجال لكرة اليد 2025 بإقامة 6 مباريات قوية ضمن منافسات الدور الرئيسي من البطولة التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وقد جاءت نتائج المباريات كالتالي:

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منتخب مطروح لكرة اليد يتسلمون الزى الرسمى الخاص ببطولة الجمهورية لكرة اليد " النسخة الأولى "

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موعد مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

• سويسرا تفوز على إيطاليا بنتيجة “33-25“.
• هولندا تتعادل مع النمسا بنتيجة “37-37“.
• الدنمارك تفوز على التشيك بنتيجة “28-22“.
• المجر تفوز على قطر بنتيجة “29-23“.
• ألمانيا تفوز على تونس بنتيجة “31-19“.
• فرنسا تفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة “32-25“.

وقد جاءت مجموعات الدور الرئيسي في بطولة العالم كالتالي:-

المجموعة الأولى: الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، التشيك، تونس.

المجموعة الثانية: فرنسا، هولندا، المجر، النمسا، مقدونيا الشمالية، قطر.

المجموعة الثالثة: البرتغال، السويد، إسبانيا، البرازيل، النرويج، تشيلي.

المجموعة الرابعة: مصر، أيسلندا، كرواتيا، سلوفينيا، الرأس الأخضر، الأرجنتين.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.

تنقل قناة "أون تايم سبورتس" جميع مباريات البطولة مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من خبراء كرة اليد، برعاية شركة المتحدة للرياضة.

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