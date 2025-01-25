مواجهات قوية ومرتقبة في جولة مثيرة بدوري المحترفين

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأحد منافسات الجولة التاسعة عشر لدوري المحترفين، بإقامة 8 مباريات من العيار الثقيل

1- ديروط × السكة الحديد

يشهد ستاد الدفاع الجوي لقاء في منتهى القوة والاثاره بين فريق ديروط متذيل المجموعة بقيادة الكسندروف برصيد 11 نقطة مع فريق السكه الحديد صاحب المركز العاشر بقيادة ايمن المزين برصيد 24 نقطة.

2- بروكسي ×وادي دجلة

على ملعب نادي بروكسي يلتقي فريق بروكسي صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حامد برصيد26 نقطة مع فريق وادي دجلة متصدر المجموعة بقيادة محمد الشيخ برصيد 38 نقطة.

3- منتخب السويس × كهرباء الأسماعيلية

على ستاد الجيش بالسويس يلعب فريق منتخب السويس صاحب المركز السادس عشر بقيادة اشرف خضربرصيد 17 نقطة مع فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الخامس بقيادة ياسر الكتاني برصيد 30 نقطة.

4-المصرية للاتصالات× سبورتنج

على ستاد السلام يستقبل فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو انور برصيد 34 نقطة فريق سبورتنج صاحب المركز التاسع عشر بقيادة أحمد فاروق برصيد 13 نقطة.

5-راية × طنطا

على ستاد حرس الحدود يحل فريق طنطا صاحب المركز الثامن عشر بقيادة خالد عيد برصيد 14 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق راية صاحب المركز الخامس عشر بقيادة اشرف توفيق برصيد 17نقطة

6-بترول اسيوط× الداخلية

على ملعب البترول يستدرج فريق بترول اسيوط صاحب المركز الثاني عشر بقيادة سعيد صبحي برصيد23 نقطة فريق

الداخلية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عمرو جمال برصيد 23نقطة

7- المنصورة × لافيينا

على ستاد نبروه يواجه فريق المنصورة صاحب المركز السابع عشر بقيادة علاء نوح برصيد 17 نقطة فريق لافيينا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى عبده برصيد 17 نقطة.

8- اسوان × ابو قير

على ملعب نادي اسوان يخوض فريق اسوان صاحب المركز السابع بفيادة هيثم الفيل برصيد 26 نقطة لقاء صعب مع

فريق أبو قير للاسمدة صاحب المركز الرابع بقيادة محمد عطيه برصيد 33 نقطة.

مواجهات يوم الإثنين

9- بلدية المحلة × القناة

على ملعب نادي البلدية يستضيف فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة حسام عبد العال برصيد20 نقطة فريق القناة التاسع بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 25 نقطة.



3-المقاولون العرب × الترسانة