أمير هشام: عبدالحميد حسن تعرض لضغوط شديدة.. ولم يكن يتوقع رحيله عن الأهلي بهذه الطريقة

الفجر الرياضي
أمير هشام
أمير هشام

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عبدالحميد حسن المدير الفني السابق لفريق شباب الأهلي، تعرض لضغوط شديدة خلال لقاء زد في بطولة دوري الجمهورية مواليد 2005، مشيرًا إلى أن المدرب حرص على توضيح الأمر.

أمير هشام: عبدالحميد حسن تعرض لضغوط شديدة.. ولم يكن يتوقع رحيله عن الأهلي بهذه الطريقة

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "عبدالحميد حسن الذي رحل عن منصبه حرص على توضيح الصورة في تصريحات للبرنامج، وأبلغنا بأن اللاعب معتز محمد قال لفظ غير جيد، والمدرب كان مصدوم من رد فعل اللاعب، ولذلك خرج عن شعوره خلال اللقاء".

وأضاف: "عبدالحميد حسن حزين مما حدث ولم يكن يتوقع أن يتلفظ ضده لاعب من فريقه بهذا الشكل، لأنه يتعامل بشكل رائع معهم ويعاملهم كأخوة بالنسبة له".

وتابع: "المباراة شهدت أحداث كثيرة، منها خلاف بين عبدالحميد حسن مع مؤمن عبدالغفار مدرب فريق زد، كما أن هناك 4 لاعبين كانوا غائبين عن الفريق، والمباراة لم يكن في موعدها أو مقرر لها هذا الموعد، وكان الرباعي الغائب عنه مؤثر".

وختم: "رغم الضغوط هذا الأمر لا يعفي مطلقا عبدالحميد حسن من أي شئ، وهو أكد على ذلك، ولم يكن يتوقع أن تكون النهاية بهذا الشكل، خصوصا أنه قدم عملا رائعا مع فريق شباب الأهلي منذ بداية الموسم الجاري".

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