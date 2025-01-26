مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة لها

تستكمل اليوم الأحد الموافق 26 يناير، فعاليات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025، بإقامة 4 مباريات مثيرة.

ويتصدر نابولي ترتيب جدول الدوري الإيطالي بعد فوزه مساء أمس على نظيره يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، بفارق 6 نقاط عن صاحب مركز الوصافة فريق إنتر ميلان والذث يمتلك في رصيد 47 نقطة من 20 مواجهة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها

-ميلان ضد بارما.. تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر وفلسطين، وتُذاع المواجهة على قناة AD SPORTS Premium1.

-أودينيزي ضد روما.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر وفلسطين، وتنقل المباراة على قناة AD SPORTS Premium1.

-ليتشي ضد إنتر ميلان.. من المقرر أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium1.

-لاتسيو ضد فيورنتينا.. تنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر وفلسطين، وتنقل على قناة AD SPORTS Premium1.